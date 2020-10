Al zeker geen carnaval in Scherpenheuvel-Zichem volgend jaar

In Zichem en Scherpenheuvel zal er al zeker twee jaar geen carnaval zijn. De carnavalstoeten van dit jaar werden door corona afgelast, en ook die van volgend jaar gaat al zeker niet door. “Het is onmogelijk om nu al te beslissen wat in februari kan of mag”, zegt schepen van cultuur Kris Peetermans (Open VLD). “De coronacijfers zien er niet goed uit en om dan in die omstandigheden een veilige carnavalsstoet te organiseren, is een beetje van het goede teveel. We weten ook niet hoe de coronacrisis zal evolueren. De enige oplossing was dan ook het evenement schrappen.”