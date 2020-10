Geen milieuvergunning voor uitbreiding Remostort in Houthalen-Helchteren

Dit dossier loopt al enkele jaren. Met het Closing The Circle-project probeerde de groep Machiels om het afval terug op te graven en er maximaal waarde uit te halen. Maar dat plan werd in 2018 door de Raad van State vernietigd. En daardoor vervielen ook enkele vergunningen.



De provincie moest daarop een nieuwe beslissing nemen over de bouwvergunning, en minister Demir over de milieuvergunning. De provincie kende begin dit jaar een nieuwe bouwvergunning toe, maar die werd geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

En minister van Omgeving Zuhal Demir heeft nu dus beslist om geen milieuvergunning af te leveren voor de uitbreiding van het stort. Dat komt ondermeer doordat het milieueffectenrapport gebaseerd is op het totaalproject Closing the Circle, dat intussen helemaal van de baan is. Bovendien ligt de uitbreiding in habitat-en vogelrichtlijngebied. En het blijft onduidelijk of er genoeg maatregelen voorzien zijn om geurhinder tegen te gaan.