Eekhoorn vaak slachtoffer in verkeer: Gemeente Nijlen plaatst eekhoornbruggen en waarschuwingsborden

De diertjes trotseren het verkeer zo vaak, omdat ze de laatste jaren steeds meer in de tuinen van woonwijken vertoeven. In het voorjaar planten de eekhoorns zich ook aardig voort, waardoor ze in het najaar in grotere aantallen rondlopen. "Je kan in je eigen tuin ook noten leggen en een touw spannen tussen je bomen. De eekhoorns zullen dat na verloop van tijd leren kennen en gebruiken", vertelt Leirs. Initiatieven zoals deze zouden er dus zeker voor zorgen dat de diertjes meer kans maken op overleven.