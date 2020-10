Gletsjers behoren tot de meest spectaculaire natuurfenomenen, maar ze zijn overal ter wereld aan het smelten. Dat komt door de klimaatopwarming. Dat is al lang bezig, maar de afgelopen jaren smelten ze altijd maar sneller weg. Tegen dit tempo blijven er op het einde van de eeuw geen gletsjers meer over. Dat is geen goed nieuws. Maar waarom eigenlijk. En kunnen we het tij nog keren?