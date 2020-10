Gouverneur Nationale Bank: "We gaan een minder zware maar langere crisisperiode tegemoet"

"Het goede nieuws is dat de impact van de coronacrisis op de economie in het tweede kwartaal minder groot was dan verwacht. In mei en juni was de herstelcapaciteit van de economie ook redelijk goed", zegt Wunsch.

Maar tijdens de huidige tweede golf van de coronacrisis zien we weer een stopzetting van het herstel, klinkt het. "Met de nieuwe lockdownmaatregelen, die beperkter zijn dan in maart, gaan we dan ook naar een minder zware maar langere crisisperiode."