Halloween aan de deur (voorlopig) toegelaten: "Al is het erg onverstandig"

Mogen we met Halloween verkleed als spook, vampier of zombie de straat op trekken om snoep te vragen? Het was de afgelopen dagen niet helemaal duidelijk. In sommige gemeenten mag het wel, in anderen wordt het afgeraden. Yves Stevens van het Crisiscentrum schept duidelijkheid: "Als we kijken naar het ministrieel besluit, dan staat er dat vier volwassen samen buiten mogen komen, met mondmasker weliswaar. Voor kinderen onder de twaalf jaar staat er geen limiet. Toch lijkt het me geen verstandige beslissing. En kunnen burgemeesters op gemeentelijk niveau, de tochten zelf verbieden."