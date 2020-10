Na kwarteeuw opnieuw stadscinema voor Hasselt

Burgemeester van Hasselt Steven Vandeput is trots dat minister van Cultuur Jan Jambon het project heeft opgepikt. “De cultuur zal de komende jaren een bijzondere plaats krijgen in onze stad, een verbindende factor tussen alle Hasselaren. Daarbij is het voor bezoekers een bijkomend aantrekkingspunt.”

De totale kostprijs voor de bouw van de stadscinema en theaterzaal is 8 miljoen euro. “Dat is een enorme kost om alleen te dragen, we zijn dus zeer tevreden met de ondersteuning van de Vlaamse regering”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken. “Daarbij is het een cultureel huis dat niet alleen voor Hasselt werkt, maar voor heel Limburg.”

Het gebouw is een nieuwbouw, maar een aantal delen zijn beschermd en die zullen dus gerenoveerd worden. In het gebouw zullen twee cinemazalen komen. “In Kinepolis is al een commercieel aanbod. We mikken in de stadscinema op breed toegankelijke kwaliteitsfilms.” Er zal ook gefocust worden op de productie van theater en muziek, en er zal een theaterzaal aanwezig zijn.