Hoe de sociale media je mening (ver)vormen

Ik gebruik even een hypothetisch voorbeeld. Stel: je wil opzoeken hoe COVID ontstaat. Je gaat op zoek naar een YouTube-video hierover en na enkele malen doorklikken ben je op één of andere pseudowetenschapper gestoten die verkondigt dat COVID ontstaat door 5G, de nieuwe snelle internetverbinding. De dag erna gaan al je aanbevolen video’s over conspiracies die dit “bevestigen”. Hierna krijg je op Facebook het voorstel bij een groep aan te sluiten die deze onzin predikt. Je zoekt op Twitter over de hashtag 5G en leest enkel nog meer over deze zever. Zo gaat het maar door, elk groot sociaal platform waarop je je begeeft zal informatie aanbieden die dit denkbeeld enkel bevestigt. Je begint hier steeds meer in te geloven en elke andere mening is deze van “een door de MSM (mainstreammedia) gebrainwashed persoon” (dat beweren zij toch).

Sociale media wekken de schijn dat we ons denken op een gemakkelijke manier kunnen verbreden, terwijl ze in realiteit bij velen het denken vernauwen. Je komt heel makkelijk, zonder het goed en wel te beseffen, in een echokamer terecht waarin je eigen ideeën enkel maar bevestigd worden.