Hoe eenzaamheid tegengaan in de woonzorgcentra? "Videobellen werkt beter dan aan het raam zwaaien"

"Bij raambellen denken we dat het erg moeilijk is om iemand van nabij te zien en toch die nabijheid niet te kunnen voelen en ervaren", legt professor Dezutter uit. "Als we dan kijken naar videobellen, dan zien we dat videobellen bijvoorbeeld wel een effect heeft dat er bij traditioneel bellen niet is. Daarbij vermoeden we dat videobellen er voor zorgt dat je ziet dat er een betrokkenheid is in de relatie, doordat je een gelaatsuitdrukking ziet, doordat je ziet dat iemand zich naar jou toebuigt. Dat is niet aanwezig bij traditioneel bellen."