Hoe progressief wordt de regering-De Croo?

Toch is de kans klein dat de regering-De Croo een heel progressieve regering zal zijn. De progressieve doelstellingen zijn helaas uitgewerkt in veel vage beloftes, ambigue taal en maatregelen die pas in een volgende legislatuur een grotere impact zullen hebben. Daarbij moet de regering oppassen dat het niet blijft bij paroles, paroles, paroles, zoals in het liedje dat bekend werd in de versie van Dalida en Alain Delon. En helaas zijn er ook veel progressieve eisen die niét in het akkoord staan.

Zo is er het pensioendossier, waar het minimumpensioen enerzijds wel richting 1.500 euro netto zou evolueren, maar waar anderzijds de pensioenleeftijd op 67 jaar blijft, waar er gemorreld wordt aan de gelijkgestelde periodes (wat slecht is voor kortgeschoolden en vrouwen), en waar er geen sprake meer is van vervroegd pensioen voor zware beroepen. Er is het voornemen om de laagste uitkeringen op te trekken “richting” de armoedegrens, zonder timing of concrete bedragen, terwijl die uitkeringen nog deze legislatuur op of boven de armoedegrens zouden moeten liggen.