Hogescholen trekken aan alarmbel: "Laat onderwijsstages doorgaan"

“We zijn heel blij dat er geen stages afgelast zijn, maar we merken wel dat de spanning toeneemt”, gaat Buysschaert verder. “Onze studenten maken zich zorgen, maar we kunnen hen geruststellen want er ligt een plan klaar. Als de stages niet kunnen doorgaan, dan zullen we bekijken of onze studenten kunnen participeren in het digitale afstandsonderwijs. Onze voorkeur gaat niet uit naar een digitale stage. We willen liefst dat onze studenten fysieke lessen geven in een echte klas met echte leerlingen waar ze ook leren hoe ze een klas onder controle moeten houden. We zijn dan ook blij dat scholen op dit moment nog niet afhaken.” Odisee Hogeschool bekijkt ook of ze in het ergste geval stages kunnen verzetten of verlengen.