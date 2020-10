Jongeren online bereiken blijkt moeilijk: "Influencers stellen coronamaatregelen in vraag of vragen geld voor filmpje" 

Een opmerkelijke passage in het begin van "De afspraak" vanavond. Toen presentator Bart Schols de CEO van het UZ Brussel Marc Noppen die in de studio te gast was, vroeg hoe hij zich voelde, antwoordde Noppen: "Ik ben een heel klein beetje verkouden". Daarop vroeg Schols hem of hij zich heeft laten testen (op het coronavirus). "Ik ga mij laten testen", antwoordde Noppen. "Maar het heeft helemaal niks met covid-19 te maken. Het is mijn jaarlijkse verkoudheid."

Onder meer op sociale media wekt die laatste uitspraak verbazing, maar in een reactie aan VRT NWS benadrukt Noppen dat hij niet ziek is. "Ik heb mij vorige week laten testen", zegt hij. "Ik begrijp de verbazing aan de ene kant, maar momenteel hebben een miljoen mensen een klassieke verkoudheid. Ik ben niet ziek, ik heb geen koorts. Ik werk 14 uur per dag, ik vergader veel, dan valt mijn stem al eens weg. Ik wil mij 14 dagen afzonderen, maar dan hebben we halflege ziekenhuizen. Ik heb de voorbije week ook geen risicocontacten gehad."

Bekijk hier de passage in "De afspraak":