Ruim 160 miljoen euro extra voor lijdende cultuursector, minister Jambon: "Nieuwe impuls voor ons cultureel leven"

"De initiële besparingen op de projectsubsidies waren in mijn ogen bedoeld om structurele besparingen in de grote kunstinstellingen, die onvermijdelijk tot ontslagen zouden lijden, te vermijden", gaat hij verder. "Bij de begrotingscontrole in 2020 hebben we de projectsubsidies eenmalig verhoogd, en nu kunnen we die structureel verhogen. We slaan zo twee vliegen in één klap: er vielen geen ontslagen in de grote kunstinstellingen en de projectsubsidies komen nu toch terug op niveau zodat we ook jonge en nieuwe kunstenaars kansen kunnen geven."