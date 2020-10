Drie nieuwe kapeldames in Poesele: "We nemen na 20 jaar fakkel over en doen kaarsjes dag en nacht branden"

Veel mensen zoeken troost in deze bizarre tijden. Dat kan op allerlei manieren maar sommige mensen houden nog vast aan een klassiek kapelbezoek. Ze laten er een kaarsje branden of bezinnen even. Dat gebeurt ook vaak in de dorpskapel in Poesele, bij Deinze. Drie vrouwen houden daar al 20 jaar alle aangestoken kaarsjes brandende, 24 uur op 24 uur. Maar de ervaren "kapeldames" zijn intussen boven de 80 en klaar voor wat meer rust. Er moest dus snel opvolging gevonden worden zodat het licht in de kapel niet uitging. Even werd erg gevreesd niemand te vinden maar de fakkel is dan toch doorgegeven aan Nelly Madou en twee van haar vriendinnen. "Toen ze mij vroegen om die taak over te nemen kon ik geen "neen" zeggen", vertelt Madou bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.