Karel Sabbe uit Anzegem loopt 500 kilometer en is wereldkampioen "Backyard Running"

Sabbe werkte elk rondje in ongeveer 46 minuten af, zodat hij nog 10 minuten kon slapen of rusten en 4 minuten kon eten. "Ik daag mezelf uit, omdat het me sterker maakt. Niet alleen op het vlak van lopen, maar ook in het dagelijkse leven."

Voor Sabbe was het zeker niet zijn vuurdoop. Hij is wereldrecordhouder op de "Pacific Crest Trail", een route van 4.300 kilometer van Mexico naar Canada. En hij liep ook de snelste tijd op de "Appalachian Trail" in de VS, een verbetering van het record met 4 dagen.