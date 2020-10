Kortrijk vraagt om minstens één keer per week een meeneemmaaltijd te bestellen: "We willen dé takeaway-stad worden"

"Takeaway XXL". Zo heet het actieplan van het stadsbestuur voor de plaatselijke restaurants. Die krijgen rake klappen door de verplichte sluiting voor de restaurants en cafés. "We willen takeaway stimuleren. Meer zelfs, Kortrijk moet dé afhaalstad van Vlaanderen worden", zeggen schepenen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) en Kelly Detavernier (N-VA).

Voor horecazaken komt er een injectiepremie van 500 euro. Wie al takeway doet of dat van plan is te doen, kan daarbovenop nog eens premie van 250 euro krijgen. Om de afhaalmaaltijden beter te promoten kunnen de uitbaters begeleiding krijgen van e-commercebureaus om hen te helpen bij hun sociale media.

Er komt ook een website die alle takeway in Kortrijk bundelt: kortrijk.be/takeawayxxl. Tot slot komt er ook een grootschalige communicatiecampagne om de Kortrijkzaan aan te sporen om 1 keer per week een maaltijd af te halen in een restaurant. Het stadsbestuur zal die campagne voeren via Facebook, Instagram en het Stadsmagazine.