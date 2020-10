Finse decolletés overspoelen sociale media om premier Sanna Marin te steunen 

De 34-jarige Finse premier Sanna Marin staat met een uitgebreid interview in het modemagazine Trendi. Ze vertelt daar over haar werk, haar gezin en over gendergelijkheid. Ze zegt onder meer ook dat het uiterlijk van een vrouw bijna altijd onderwerp is van een debat. Daarom kiest ze bijna altijd voor dezelfde soort outfit, waaronder een blazer.

Ook voor de fotoshoot in het modemagazine draagt de Finse premier een blazer. Ze werd gekleed door een feministische stylist die koos voor een diep uitgesneden zwarte blazer. Dit veroorzaakte heel wat ophef in Finland. Veel Finnen vinden een decolleté ongepast voor iemand in haar functie. (Lees verder onder de foto.)