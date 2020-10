Limburgse Milieukoepel is blij dat Remostort in Houthalen-Helchteren niet mag uitbreiden

De Limburgse Milieukoepel voerde al verschillende processen tegen de uitbreiding van het Remostort in Houthalen-Helchteren. Gust Feyen is dan ook blij dat de minister de bezwaren van de Limburgse milieukoepel gevolgd heeft. "Wij vinden dat de draagkracht van het gebied volledig overschreden is", legt hij uit. "Het project Closing The Circle was al in de vuilnisbak beland. We vonden dus dat er geen enkel argument meer was om nog verder te storten. Bovendien hebben de omwonenden de laatste jaren veel last gehad van enorme geurhinder."

Met het project Closing The Circle zou afval dat gestort werd, opnieuw opgegraven en hergebruikt worden. "Nu het project wegvalt, is het Remostort een definitieve stortplaats", gaat Feyen verder. "Dat is milieutechnisch een heel ander uitgangspunt dan wanneer je het afval zou kunnen opruimen."