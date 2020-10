Lugubere ontdekking op kerkhof Beernem: "Grafzerken worden gebruikt als stortplaats"

Het is een compleet mysterie wat de bedoeling is van de dader of daders. De grafstenen zijn erg zwaar. "Als ze wilden sluikstorten, dan zijn er eenvoudigere mogelijkheden", zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). Hij besliste om alle 1.000 grafzerken op de 7 begraafplaatsen van Beernem één voor één te controleren.

Ondertussen blijft het aantal beschadigde grafzerken oplopen. Naast de begraafplaats Sint-Amandus is er ook op een ander kerkhof schade: 22 grafzerken in totaal. "Details, kan ik niet geven", zegt korpschef Veerle Dhont van de politiezone Het Houtsche, "de daders dumpten oude materialen die enkel nog goed zijn voor het containerpark. Het zijn geen nieuwe werfmaterialen die we daar gevonden hebben."