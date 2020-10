Man van 24 raakt zwaargewond bij home invasion in Zottegem

Volgens de vriendin van het slachtoffer sprak de dader met een Nederlands accent. De man eiste meteen nadat hij het huis was binnengedrongen de sleutels van de wagen. Na het waarschuwingsschot maande de bewoner van het huis zijn vriendin aan om naar boven te vluchten. Vandaar kon ze de woordenwisseling horen en ook dat de dader verschillende keren heeft geschoten. Daarbij raakte hij de bewoner, een man van 24, in de borst. De man is zwaargewond maar zou niet meer in levensgevaar verkeren.

De vriendin van het slachtoffer heeft de dader zien wegvluchten in een champagnekleurige Mercedes en vermoedt dat er iemand klaar zat in de wagen om snel te kunnen vluchten. Een gemeenschappelijke vriend, die ook in het huis aanwezig was, heeft de hulpdiensten verwittigd. Die hebben het slachtoffer naar het UZ in Gent overgebracht.

Het parket bevestigt dat er bij een schietincident een gewonde is gevallen en dat er een wapendeskundige is aangesteld, maar wil verder geen commentaar geven over de zaak.