Mechelse scholen strijden mee tegen kinderarmoede: "De noden zijn groot"

De Stad Mechelen wil kinderarmoede halveren tegen 2025, dat staat in haar bestuursakkoord. Ook scholen krijgen nu geld om dat probleem mee aan te pakken. De stad geeft in totaal een half miljoen euro aan veertien lokale initiatieven die gezinnen in armoede kunnen helpen. Daar zijn ook twee scholen bij, het Scheppersinstituut en de Sint-Pietersschool. Die laatste heeft al vrijwilligers die gezinnen met problemen naar de bevoegde instanties doorverwijzen, maar daarvoor is nog meer coördinatie nodig.