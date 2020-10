Microbioloog Emmanuel André (KU Leuven): "Nieuwe lockdown is enige middel dat we nog hebben"

Voor André is er geen andere optie meer. "We moeten ons niet meer afvragen wat we moeten sluiten, we moeten ons vandaag afvragen wat we nog open laten. Wat hebben we vandaag nodig?" Veel keuzemogelijkheden blijven er niet over. "We hebben een erg kleine manoeuvreerruimte. We moeten ons focussen op het gezondheidssysteem. We horen nu al weken de alarmkreten uit de ziekenhuizen."

"Dan blijft er nog een klein beetje ruimte over om maatschappelijke keuzes te maken", aldus André. "Welke dingen laten we moreel gezien nog werken? Al de rest moeten we sluiten, want we lopen recht op een muur af."

In regeringskringen zijn er voor zover bekend geen plannen om tot een nieuwe lockdown over te gaan.