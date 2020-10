MR-voorzitter Bouchez wil strengere maatregelen: "Langs Franstalige kant is niet iedereen zich bewust van de ernst"

“Daarom wil ik een dubbel signaal geven”, verduidelijkt Bouchez “Eén, respecteer de regels 100 procent, en twee, we moeten binnen afzienbare tijd de regels strenger maken, want de discussies over de horeca en de sport zijn voorbijgestreefd. We moeten algemene, brede en ingrijpende maatregelen nemen.” En dat moet vrijdag al gebeuren, door het Overlegcomité, de vergadering van de verschillende regeringen van België.

Volgens de voorzitter van de Franstalige liberalen mogen er maximaal 100 besmettingen per 100.000 inwoners zijn, om het virus onder controle te krijgen. "We zitten nu aan 850", stelt hij vast. "De mensen zijn niet noodzakelijk op de hoogte van de cijfers. Als we zo voortdoen, zullen we in de komende weken tot een verzadiging van de ziekenhuiscapaciteit komen zei de MR-voorzitter vanochtend in het radioprogramma “Matin Première”, van de Franstalige omroep RTBF.