Nederlandse koning Willem-Alexander betuigt spijt over vakantie in Griekenland: "Pijn uw vertrouwen te hebben beschaamd"

Vanaf 14 oktober om 22 uur gingen er in Nederland veel strengere maatregelen in. Cafés en restaurants moesten vanaf dan sluiten. Na 20 uur mag ook niemand nog alcohol verkopen of in de openbare ruimte drinken. Een huishouden mag nog maximaal drie gasten per dag uitnodigen en vriendengroepen mogen met niet meer dan vier mensen samenkomen, mits de nodige afstand. Er is geen publiek meer toegelaten bij sportactiviteiten en kantines blijven gesloten. Daarnaast worden alle evenementen verboden. Winkels mogen ook geen koopavonden meer organiseren en moeten sluiten om 20 uur. Thuiswerken blijft de norm en iedereen vanaf 13 jaar zal een mondmasker moeten dragen. Die nieuwe coronaregels gelden minstens vier weken.

Nederlanders moeten zich aan al deze maatregelen houden en zijn daarom niet tevreden met de gezinsvakantie van de koning. Daarnaast werd het in Nederland ook sterk aangeraden om zo weinig mogelijk te reizen. De Nederlandse regering had vorige week ook opgeroepen om niet naar het buitenland te reizen tijdens de herfstvakantie. De reis van koning Willem-Alexander viel daarom niet in goede aarde bij de Nederlandse politici. Premier Mark Rutte kreeg dit weekend ook al veel kritiek, omdat hij de reis toeliet.