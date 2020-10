Betogers beschoten met scherp in Nigeria, "verschillende doden" volgens getuigen 

Het bloedige incident gisteravond in Lagos is het voorlopige hoogtepunt van twee weken onrust in Nigeria. Daar zijn op verschillende plaatsen betogingen gehouden uit protest tegen hardhandig optreden van de politie. De omstreden politie-eenheid SARS (Special Anti-Robbery Squad) die ingrijpt tegen misdadigers, is gekend om haar brutaliteit. Na een aantal betogingen is de eenheid ontmanteld. "Maar de agenten zijn in andere eenheden ondergebracht en er is nog niemand vervolgd", zegt Lore Van Welden van Amnesty International.

De mensenrechtenorgansatie is verontwaardigd dat er met scherp is geschoten op mensen die precies betogen om het politiegeweld aan te klagen. "Dit is een kranzinnige situatie. Het is de hoogste tijd dat de overheid een einde maakt aan het politiegeweld. Die politie moet de burgers net beschermen en hen niet doden. "