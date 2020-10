Onderwijsminister Weyts: "Op termijn moet iedere leerling een laptop krijgen"

Momenteel zouden basisscholen minder dan 70 eurocent per leerling per jaar krijgen om te besteden aan informatica. Bij de middelbare scholen is dat iets meer, maar het blijft minder dan één euro per leerling per jaar. Het is vaak niet evident om daar de bestaande ICT-infrastructuur mee te onderhouden, laat staan te investeren in nieuwe computers. Er zijn dus grote investeringen nodig om het onderwijs verder te digitaliseren.