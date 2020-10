Vakman zwaargewond na ontploffing in Vilvoorde: "Hij was met lijm aan het werk, vonk heeft explosie veroorzaakt"

Een woning in Koningslo bij Vilvoorde is deels vernield door een ontploffing. "Het is geen gasontploffing, maar het heeft wel hetzelfde effect", vertelt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. "Een man was de woning aan het renoveren, hij was met lijmen aan het werken. Terwijl hij in de badkamer tegels aan het lijmen was, heeft hij de ruimte niet geventileerd en een vonk heeft de ontploffing veroorzaakt."