Ouders voor Jongeren smeken: laat jongeren tijdens de winter buiten samen komen

De nieuwe realiteit is lastig, en soms gaat het mis, maar de meesten gaan door, vol goede moed, verantwoordelijk en met de glimlach, want ‘er zijn ergere dingen.’ Als ouders kijken we naar hen en bewonderen hen. Ze doen dingen waar veel volwassenen het een stuk lastiger mee hebben. Ten koste van zichzelf, vaak. Van hun emotioneel welbevinden, van hun mentale gezondheid.

Maar we zitten op een hellend vlak. Depressieve gevoelens, gevoelens van eenzaamheid en zelfmoordgedrag steken de kop op. Nu ook de informele contacten voor, tijdens en na de lessen weer wegvallen, worden veel jongeren nog eenzamer, we horen het steeds vaker. De impact van een aantal weken of maanden, isolement is voor jongeren extra groot. Elkaar in levenden lijve treffen, waarbij alle zintuigen meespelen om je op af te stemmen, is broodnodig.

We willen niet dat studenten in het geniep verzamelen op kot, of wegkwijnen op hun kamer!