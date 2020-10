De pijnpunten van het afstandsleren: "Pano" volgde vier scholen sinds de start van de lockdown in maart

Het staat vast dat corona de kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen vergroot heeft. Maar ook vóór de komst van het virus, deden we het op dat vlak niet al te best. Volgens Piet van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren aan de UGent, moeten we corona zien als een alarmsignaal. “Het is confronterend dat we er nog altijd niet in slagen om de kloof tussen jongeren aan te pakken. Als we niet opletten, vrees ik dat we zullen evolueren naar een tweesnelhedenonderwijs. Ons onderwijs werd 200 jaar geleden bedacht om onder meer sociale ongelijkheid aan te pakken. Het wordt tijd dat we er na 200 jaar eindelijk werk van maken.”