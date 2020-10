Modeontwerpster uit Pelt heeft internationaal succes met baardenmondmaskers

In haar atelier in Hamont heeft Mieke Burghoorn onder haar eigen herenmerk "Excalibur Belgium" mondmaskers voor mannen met baarden ontworpen. De vraag kwam van de doelgroep zelf. Een gewoon mondmasker is niet zo comfortabel als je een baard hebt. "Het nieuwe mondmasker is een langer exemplaar dat de hele baard bedekt. ​​Bebaarde mannen zijn beschermd van de neus tot de kin."

Burghoorn verkoopt de mondmaskers online op haar website en tot haar grote verbazing zijn ze vooral geliefd in Amerika. "De zomer heb ik overbrugd met het maken van mondmaskers. Ook ben ik mijn merk online beginnen te verkopen omdat de winkels dicht waren.", zegt Burghoorn. De baardenmaskers zijn vooral populair in Californië. "40 procent van de verkoop gebeurt daar. Dat komt volgens mij omdat de regio daar zwaar getroffen is door het coronavirus, maar ook omdat 'handmade in Belgium' erg populair is in Amerika."

De maskers zijn in drie lengtes verkrijgbaar.