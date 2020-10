Peltse basisschool sluit onmiddellijk na snel stijgend aantal coronabesmettingen

Eerst werden enkel het eerste en het tweede leerjaar in quarantaine gezet. Maar het virus was niet meer tegen te houden. "Natuurlijk komen de kinderen thuis in contact met hun broers, zussen en ouders", zegt burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V). "Vanmorgen heeft de school vastgesteld dat er verdere besmettingen waren. Ook andere kinderen en ouders vertoonden ziekteverschijnselen. Na overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en het CLB hebben we beslist om de hele school in quarantaine te plaatsen. Het virus verspreidt zich enorm snel en dat heeft ook mij erg verrast."