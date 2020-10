PLAN B aflevering #38: "Hoe beïnvloedt Frankrijk de aanpak van het coronabeleid in Franstalig België?" 

In Frankrijk heerst er een debat over de aanpak van het coronavirus tussen de "alarmisten" en de "rassuralisten". De eerste groep experts waarschuwt voor de stijgende besmettingen en pleit voor een strenge aanpak, de tweede groep experts wil vooral de bevolking "geruststellen". Dit debat dat volop woedt in Frankrijk, wordt met argusogen gevolgd in Franstalig België. Want elke Franse beslissing -zeker wanneer die valt vlak voor een regeringsvergadering op Belgisch niveau- wordt in Brussel gekopieerd. Want zoals het spreekwoord wil: "als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel". Ivan De Vadder (VRT) vraagt Alain Gerlache (RTBF) hoe groot die invloed is, en wat de gevolgen zijn. (Deze aflevering werd opgenomen op woensdag 21 oktober waardoor sommige feiten niet werden besproken)