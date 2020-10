Prins Lodewijk van Zoerle-Parwijs

In zijn jonge en wilde jaren kwam uw vader haast elke zondagmiddag kaarten in café De Lindeboom in Zoerle-Parwijs, kleurenwiezen om precies te zijn. Dat had u niet gedacht, mijn gedacht! Het ging er altijd fel aan toe aan de kaarttafel. Uw vader kon- in het Vlaams! - vloeken als de beste, wanneer de kaarten niet naar zijn goesting waren of als hij de andere kleurenwiezers van tafel speelde. Hij rookte zelf gerolde sigaretten en dronk het liefst Pale Ale. Van wie ik dat weet? Van mijn moeder, tiens, die daar in de tijd als negentienjarige pronte boerendochter de glazen vulde en rondbracht en de hoofden op hol bracht. Alle stamgasten van het café hadden het altoos op het bevallige achterste van mijn moeder gemunt, maar de hand van de oude koning bleef altijd het langst liggen. En van het een kwam het ander, nietwaar?