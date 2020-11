"Justitia", rechtbank voor grootste processen van ons land in opbouw op oude NAVO-site: al in december eerste zittingen

En toen kwam corona. Toch zorgde die crisis niet voor grote problemen voor de voorbereiding van de werf of voor de werken op de site. Integendeel, het bezorgde de site nóg meer relevantie. Want het Brusselse Justitiepaleis werd niet enkel te klein voor het proces rond de aanslagen, er stonden nu nog een hele reeks andere zittingen op de agenda die door de scherpe coronamaatregelen niet zomaar meer georganiseerd konden worden. En gewoon een aantal mensen minder binnenlaten in de zaal, zo werkt dat niet bij justitie uiteraard. Zo kwam de beslissing om ook andere rechtszaken toe te laten in de nieuwe rechtbank op de oude NAVO-site. Een heel aantal grote Brusselse processen zullen er nu plaatsvinden. De nieuwe rechtbank kreeg de naam "Justitia". En die is ontzettende welgekomen, klinkt het bij justitie. "Als we die grote processen in het Justitiepaleis hadden gehouden, dan had dat aanpassingen vereist. En bovendien riskeerden die processen gedurende hun duur het hele Justitiepaleis lam te leggen", zegt Wenke Roggen van het federaal parket. "Dus dit is echt een hele ontlasting voor het Justitiepaleis."