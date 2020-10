Advocaat Marc Dutroux bergt plan tot vervroegde vrijlating voorlopig op na "vernietigend" psychiatrisch rapport 

Volgens de verdediging van Dutroux is dit rapport een "slag van de hamer". De kans op vrijlating (die sowieso al minimaal was) lijkt nu helemaal verdwenen. "Dit is geen expertiseverslag, dit is een autopsierapport. Ik dacht oprecht dat de psychiaters iets anders zouden voorstellen dan hem simpelweg in de gevangenis te houden, ad vitam aeternam (tot in de eeuwigheid, red.). Er is geen uitweg, geen alternatief."