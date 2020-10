Rukwinden in provincie Antwerpen: coronatestdorp sluit voor een dag en gevels komen los in Lier en in Beerse

Het coronatestdorp op Spoor Oost in Borgerhout sloot woensdag tijdelijk de deuren. Door hevige rukwinden was het niet veilig om het dorp, dat uit tenten bestaat, open te houden. Het stadsbestuur laat de constructie nu verstevigen om klaar te zijn voor de winter. In Lier kwam dan weer een stuk van de gevel van het nieuwe politiekantoor naar beneden en in Beerse kwam de gevel van een huis in aanbouw los. Elders waaiden ook enkele bomen om. De Antwerpsesteenweg in Westmalle was daardoor enkele uren afgesloten. Er vielen nergens gewonden.