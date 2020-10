Scholen schrappen massaal bos- en buitenklassen, vrijetijdscentra maken zich zorgen

"Het aantal groepsbezoeken is fel verminderd maar we zien wel opvallend meer individuele bezoekers dan dezelfde periode vorig jaar. Dat is logisch want Het Leen is in de herfst op zijn mooist. Omdat we nu minder binnen- en buitenruimte moeten voorzien voor grote groepen, stellen we die ter beschikking van bedrijven of kleinere groepen om coronaproof samen te komen", besluit Van Gijseghem.