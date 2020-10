Scouts uit Linden testen allemaal negatief: "Iedereen uit quarantaine"

De zeventig scouts van groep Sint-Kwinten in Linden bij Lubbeek, die vorige vrijdag getest werden op het coronavirus, zijn allemaal negatief. De scouts waren de week ervoor in contact gekomen met zeven besmette leden van de leiding. Om het testen snel en efficiënt te laten verlopen, werd een noodcentrum opgericht in een oud klooster in Lubbeek.