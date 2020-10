Stad Mechelen geeft 500 kwetsbare gezinnen een gratis laptop

"De eerste groep die een nieuwe laptop krijgt, zijn de jongeren die hebben deelgenomen aan onze zomerschool. Dat zijn kwetsbare jongeren waarbij we een grote digitale kloof opmerkten", vertelt schepen van Onderwijs Marina De Bie (Groen). "Er is nu ook een vraag naar de laptops vanuit scholen en enkele middenveldorganisaties die werken met mensen in kansarmoede. Op basis van een kort sociaal onderzoek zullen we ook bij hen laptops bezorgen."