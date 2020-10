Tientallen kunstwerken in Berlijnse musea beschadigd door vandalen

Zeker 70 archeologische voorwerpen of schilderijen zijn besproeid met een olie-achtige substantie, die vlekken heeft achtergelaten. Het gaat om Egyptische en Griekse beelden en sarcofagen en om 19e-eeuwse schilderijen.

In de Alte Nationalgalerie loopt op dit moment "Decadentie en donkere dromen", een tentoonstelling met Belgische symbolistische kunst van onder meer Fernand Khnopff, James Ensor, Félicien Rops of Léon Spilliaert, in bruikleen gegeven door verschillende Belgische musea. Het is nog niet bekend of er schade is aan die werken.