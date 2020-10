Traiteur Bart Gevers Wommelgem: "De vraag naar warme maaltijden aan huis begint weer flink te stijgen"

Bij traiteur Gevers in Wommelgem begint het personeel vroeger te werken. Anders krijgen ze het aantal maaltijden dat ze moeten leveren niet op tijd klaar. "Mensen die in normale omstandigheden koken voor hun ouders komen daar met de stijgende coronacjjfers liever even niet meer over de vloer, en dus worden wij gecontacteerd", vertelt Bart Gevers op Radio 2 Antwerpen. "We krijgen ook bestellingen van mensen uit serviceflats die niet meer in het dienstencentrum terecht kunnen voor hun maaltijd. Sommige van die centra hebben hun deuren namelijk weer gesloten.