Vandenbroucke en Van Ranst kritisch voor professor Jean-Luc Gala: "Deze man is een deel van het probleem" 

Net als Frank Vandenbroucke noemde ook viroloog Marc Van Ranst zijn uitspraken in "De afspraak" "onverantwoord gedrag". "Wat deze meneer doet, is een deel van het probleem zijn. Dit was de man die zei: "Er komt geen tweede golf". Dit was de man die zei: "In de ziekenhuizen is er geen probleem, ik zie hier niks." Dit is fout, punt. Dit is een bijzonder groot probleem, ook voor Wallonië, want daar geloven ze hem nog, daar komt hij elke dag op televisie."

Gala beweert dat hij in Zweden met zijn visie tot het kamp van de meerderheid van de stemmen behoort, maar ook dat spreekt Van Ranst stellig tegen. "Deze man zou zonderling zijn in gelijk welke omstandigheden. " Van Ranst heeft geen enkele verklaring voor de uitspraken van Gala. "Maar ik zou er ook niet te veel aandacht aan besteden", besluit hij. "Er is een tweede golf en zijn ziekenhuis ligt vol. Hij was fout. Dat moet gewoon bijzonder duidelijk zijn. Dit is iemand die een probleem ontkent en blijft ontkennen en dat is niet goed. Geef hem geen aandacht."