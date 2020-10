Verloofde van vermoorde Saudische journalist Khashoggi daagt kroonprins Mohammed bin Salman voor de rechter

Jamal Khashoggi was een erg bekende journalist in de Arabische wereld en was overigens nog niet eens zo kritisch voor het Saudische koningshuis, waarmee hij persoonlijk goede banden had. Hij was zelfs een tijdlang adviseur van de Saudische regering, maar viel uit de gratie en vertrok in 2017 naar de Verenigde Staten in ballingschap. Daar werkte hij voor een aantal westerse media, onder meer voor "The Washington Post". Hij stelde zich steeds kritischer op tegenover kroonprins Mohammed bin Salman, de zoon van koning Salman, naarmate die zijn greep op het land versterkte.