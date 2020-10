Vijf beeldjes gestolen uit het atelier aan het kerkhof van Laken

De gestolen beelden zijn niet echt veel geld waard, maar voor vzw Epitaaf, die zich inzet voor het behoud van de begraafplaats en de grafmonumenten in Laken, zijn ze wel waardevol. Het gaat om twee gipsen schaalmodellen van graftekens die op de begraafplaatsen van Laken en Brussel zijn uitgewerkt. Voorts werd er ook een beeld van de wenende Madonna meegenomen, een atelierbeeld van Michelangelo en een beeld van Ernest Salu I. De beeldjes werden gestolen uit het beeldhouwersatelier Salu dat aan de ingang van het kerkhof van Laken ligt. Salu was vooral in de negentiende eeuw actief als beeldhouwer met specialisatie in de grafkunst. Naast de beelden werd ook 200 euro uit de kassa meegenomen.

De politie is ondertussen een onderzoek gestart naar de daders, maar dat heeft nog niets opgeleverd.