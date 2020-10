Plaatselijke voetbalclubs in Lille fuseren tot KVC Lille United

In Lille gaan de twee plaatselijke voetbalclubs KFC Lille en VC Poederlee fuseren. Samen worden ze KVC Lille United. De mondelinge overeenkomst is er al en volgende week zal het administratieve werk voor de fusie ook in orde gebracht worden. "De bedoeling is om het volgende voetbalseizoen al te fusioneren", zegt schepen van Sport Vincent Goossens (N-VA). "Eerst zal de nieuwe club nog voetballen in de oude infrastructuur in Lille, daarna verhuist de hele werking naar Poederlee aan de Heggelaan."