VS vindt de ouders van meer dan 545 migrantenkinderen niet terug, veel ouders wellicht gedeporteerd

De erg omstreden aanpak leidde tot schrijnende taferelen waarbij soms erg jonge kinderen in erg slechte omstandigheden of in kooien werden opgesloten. Internationaal, maar ook bij veel Amerikaanse burgers was de verontwaardiging erg groot. In juni 2018 besliste een Amerikaanse rechter dat die praktijk verboden werd en dat de kinderen met hun ouders herenigd moesten worden. Het gerecht heeft toen advocaten aangesteld die de families moesten opsporen en herenigen.