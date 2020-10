Vrije Universiteit Brussel schakelt maandag over naar "code rood met begeleidingsmaatregelen"

De VUB richt op de campussen voorzieningen in voor de meest kwetsbare studenten. Dit betekent onder andere een plek om te studeren en sociaal psychologische begeleiding. Ook internationale studenten probeert de VUB zo goed mogelijk op te vangen, bijna 25 procent van de VUB-studenten komt uit het buitenland. "Ook bij hen zijn we bezorgd om hun psychosociaal welzijn. We zullen voor hen ook begeleidingsprojecten voorzien, zoals buddyprojecten, zodat zij niet zitten te vereenzamen op hun kot", vicerector Jan Danckaert.