Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam duikt op in het Drongengoed

De zeldzame kammetjesstekelzwammen zijn de laatste vijftien jaar in opmars. Al is dat relatief, deze eigenaardigheid werd in Vlaanderen op minder dan tien plaatsen gevonden. De laatste keer dat deze paddenstoel werd aangetroffen in het Drongengoed, was op 6 oktober 1979. Toen werd de kammetjesstekelzwam waargenomen door een paddenstoelenkenner. Opmerkelijk is dat het deze keer geen kenner is die de zeldzame zwam ontdekte, maar door een bezoeker die via de app Obsidentify de waarneming doorgaf op de website www.waarnemingen.be.