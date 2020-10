Rusland, China of Iran: wie zit deze keer achter het nepnieuws in de VS?

Zijn deze maatregelen voldoende en gaan ze ver genoeg? Niet echt. Vaak schieten sociale mediabedrijven veel te laat in actie. Misleidende of valse berichten worden eerst massaal gedeeld vooraleer ze worden gelabeld of verwijderd. De schade die ze op korte tijd aanrichten is enorm. Bovendien blijkt nepnieuws vooral in gesloten groepen op Facebook verspreid te worden, en ook daar komt elke actie meestal te laat.

Ook over de aanpak van labeling zijn twijfels ontstaan bij onderzoekers. Het misleidende of foutieve bericht zelf wordt massaal gelezen, maar de fact-check veel minder. Selectief labelen zou zelfs leiden tot het omgekeerde effect bij fanatieke volgers van bepaalde accounts: "ha, het zal wellicht wel kloppen als ze het ontkrachten".

Het zou wellicht ook doeltreffender zijn geweest als Facebook het voorbeeld van Twitter zou volgen en àlle politieke advertenties een tijdlang volledig had geschorst. De verklaring waarom Mark Zuckerberg dat niet wil doen is simpel: geld. In 2019 alleen al leverden politieke advertenties hem maar liefst 70 miljard dollar aan inkomsten op. Het democratisch proces vrijwaren blijkt dus minder belangrijk dan winst maken.