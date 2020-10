Zwembad Aarschot bespaart op water: "Het zwembadwater wordt hergebruikt"

In het Stedelijk Zwembad in Aarschot besparen ze sinds kort op water. Niet dat er minder water in het zwembad zit, het zwembadwater dat gebruikt wordt om verschillende testen op uit te voeren, wordt nu hergebruikt. En dat levert een besparing van maar liefst 2 miljoen 600.000 liter water per jaar op.

"Voordien liep het water de rioling in nadat het gemeten werd op bijvoorbeeld de temperatuur en andere voorwaarden", zegt schepen Bert van der Auwera. "Dit water wordt nu terug opgevangen in plaats van het in de riolering te laten lopen, en het gaat rechtstreeks terug het zwembad in omdat het herbruikbaar water is. Er is niks mis met dat water. Elke twee minuten was dat een emmer vol, maar op jaarbasis gaat dat over miljoenen liter water. Het is ook een hele besparing op energie, want dat water is natuurlijk verwarmd."